Altro colpo di mercato per il Seregno calcio del presidente Davide Erba. Gli “Spartans” si assicurano le prestazioni del centrocampista italo-brasiliano Gladestony Da Silva. Prende quindi sempre più forma la rosa che disputerà il prossimo campionato di Serie D.

Un passato da professionista

Ad annunciare l’operazione di mercato è stato lo stesso Seregno, attraverso un comunicato stampa apparso sul profilo Facebook ufficiale della società.

“Il Seregno Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Gladestony Estevao Paulino Da Silva per la stagione sportiva 2020/21 – si legge nel comunicato – Centrocampista italo-brasiliano classe 93’, Gladestony arriva a Seregno dopo diverse esperienze nelle massime serie in Brasile, Olanda e Portogallo. In Italia ha disputato campionati di Serie B e C, vestendo le maglie di Catania, Messina, Pro Vercelli e Siena”.

Indubbiamente un rinforzo importante per la rosa che nella prossima stagione sarà guidata in panchina da mister Arnaldo Franzini e che nei giorni scorsi aveva registrato l’innesto del difensore ex Inveruno e Legnano Riccardo Nava.