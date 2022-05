Tutti i risultati

Christine Valseschini e Giulia Costa Staricco conquistano il 6° e 7° posto al 20º Memorial Alberto Coffani.

Domenica in trasferta nel mantovano per la formazione brianzola della S.C.Cesano Maderno che ha preso parte al tradizionale appuntamento del 20º Memorial Alberto Coffani di Gazoldo degli Ippoliti.

Altro weekend di gare per la società ciclistica di Cesano Maderno

Consueto circuito cittadino di 3 km con arrivo sul lungo viale di fronte al comune, per le donne esordienti previste 8 tornate mentre per le compagne allieve 14.

La gara delle donne esordienti si sviluppa in due parti: la prima con il gruppo che procede regolare e la seconda parte di gara che vede continui tentativi di allungo alla testa della corsa. L’elevata andatura, il gran caldo e le continue evasioni scremano notevolmente il plotone principale con le due portacolori cesanesi Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini che militano nelle prime posizioni.

Il gruppo, riassorbito all’ultimo chilometro l’ennesimo tentativo, si presenta compatto sul lungo rettilineo finale aprendosi su tutta la carreggiata. Le due portacolori cesanesi Christine Valseschini e Giulia Costa Staricco, dopo una lunghissima volata a ranghi compatti conquistano rispettivamente il 6º e 7º posto sulla linea d’arrivo.

Categoria donne Allieve

Per le donne allieve gara che si sviluppa in modo molto simile, con il gruppo che procede regolare e compatto nelle prime tornate del circuito.

La gara si accende dopo la metà con l’elevata andatura e i continui scatti contro scatti; anche in questo caso però niente da fare e il gruppo si presenta a ranghi compatti per la volata finale. Le atlete cesanesi sempre attive alla testa della corsa, non trovano purtroppo lo spunto per centrare la top ten, la migliore al traguardo risulta essere Anna Colombo 14ª.

Nel pomeriggio nuovo impegno per le giovanissime della S.C. Cesano Maderno che si sono messe alla prova a Calusco d'Adda (BG).

Nelle G3, Beatrice Caccia si riconferma vincendo nella categoria; bene anche le G6 che conquistano con Angelica Elizabeth Torres il 4º posto seguita da Anna Caccia all’8º.

I prossimi impegni vedranno le ragazze del torrazzo impegnate domenica 29 maggio a San Vito al Tagliamento (PN), mentre le giovanissime saranno in gara ad Arcore.