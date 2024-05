Domenica “in rosa” per gli arcieri della Polisportiva Besanese.

Anche gli arcieri di Besana al Trofeo Pinocchio 2024

Alla fase Regionale Estiva Trofeo Pinocchio 2024 "Memorial Odilia Coccato" a Casorate Sempione (VA) Terzo posto Arco olimpico ragazze 2012 per Remollino Arianna (376 punti).

Ma il fine settimana ha portato gli arcieri di Besana anche ad Alessandria dove si è tenuta la gara "70/60mt Round - 50mt Round "Città della Paglia". Qui a brillare sono state in tre: Corti Maria Carla, Redaelli Monica e Mazzupappa Letizia. I risultati: secondo e terzo posto Master Femminile per Corti Maria Carla (565 punti) e Redaelli Monica (537 punti); insieme a Muzzupappa Letizia, le due master hanno vinto anche il primo posto di squadra per la categoria (1583 punti).

Le foto