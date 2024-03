C'erano anche gli atleti del Ctl3 di Bernareggio, inseriti nel team Riccardi Milano, ai Campionati Italiani di Campestre individuali che si sono tenuti nel fine settimana a Cassino.

Anche gli atleti del Ctl3 ai Campionati di Cassino

In gara oltre 2700 partecipanti e tra questi gli atleti che si allenano a Bernareggio si sono come sempre distinti in ottime prove. Bravissime le ragazze salite nella top ten nella staffetta, con l'inserimento di Passono Sabrina a fare l'ultima e decisiva frazione.

Gara sui 2000 metri che ogni atleta doveva ovviamente percorrere prima di dare il testimone alla compagna. Percorso davvero tecnico con molte salite ma ben curato dagli organizzatori dell'Università di Cassino.

Il quartetto femminile formato da Gazzola Francesca, Bellomo Adriana, Greta Zamboni e come ultima frazionista Sabrina Passoni ha dato tutto e ha centrato la decima posizione assoluta dopo una continua rimonta con la Passoni che, in ultima farzione, ha saputo gestire le proprie forze e portare a termine la staffetta in decima posizione con grande soddisfazione per tutta la squadra.

Stessa posizione di frazione per Mantua Matteo inserito come ultimo frazionista, insieme ai compagni Boffigo Giovanni, Rebosio Gabriele e Agazzani Diego. E proprio Mantua Matteo, in ultima frazione ha fatto di tutto per centrare questa posizione, tanto che proprio sul traguardo è riuscito a migliorare di una posizione.

Non possiamo dimenticare poi la prova di Ba Filippo che con il Gav Vertova e' terzo nel campionato italiano Master M35.

In contemporanea poi a Brescia si è tenuta la 10 km su strada,con il brianzolo Marino Riccardo che è riuscito a gestire bene la garachiudendo in 33.06.

Le foto