Ancora soddisfazioni per la Robur et Virtus

Nel week end sono scese in campo gara le atlete Robur et Virtus di Villasanta e dalle più piccole alle più grandi le soddisfazioni non sono mancate.
Le gare
Nella categoria esordienti, Giulia Rexhaj, Petra Faraci e Ginevra Centemero, al loro primo anno di esordienti portano a termine una gara senza errori e con notevoli miglioramenti rispetto alla scorsa prova. Giulia ottiene il settimo posto nella classifica generale
Nella categoria allieve C Nora Mariani e Elisa Piazza affrontano la gara con determinazione e concludono rispettivamente con uno splendido 10o e terzo posto
Nella categoria junior A , le atlete Robur si sono fatte valere ottenendo ottimi risultati. Martina Brambilla decima, Giulia Frattini nona, Martina Barbaresi settima e Arianna Vitiello terza. Alessia e Matilde, per via di una gara con qualche imprecisione, non riescono a rientrare tra le prime dieci posizioni.
Emma Borali e Federica Casiraghi, nella categoria open, affrontano la gara con determinazione e nonostante qualche imprevisto al trampolino concludono al meglio la loro prestazione!
Emma sale sul secondo gradino del podio. Nota di merito a Federica che, dopo un periodo di stop per un piccolo infortunio, ha portato a termine la sua gara nel migliore dei modi
Csen Cup a squadre, seconda prova
Questo weekend le ginnaste Robur et Virtus si sono messe in gioco anche nella seconda prova di cup a squadre zona 2
Nella categoria allieve A del cup a squadre trionfano le nostre piccole ginnaste Azzurra Brini, Sara Origgi, Maivé Beltran e Aurora Ferrari ottenendo il primo posto
A seguire, nella categoria allieve B, la squadra 1 (Eleonora De Luca, Chiara De Luca, Sara Ursache, Beatrice Reitano e Cloé Calabrò) sfiora il podio posizionandosi al quarto posto e la squadra 2 (Bianca Raimondi, Aurora Munno, Asia D’Antoni, Vittoria
Baragetti e Anna Giacomini) riconfermano il risultato della scorsa gara con un brillante secondo posto
La junior A (Emma Ndoci, Analia Martinez, Rebecca Terzoli e Matilde Marchi) si posiziona nuovamente al secondo posto migliorando notevolmente la loro prestazione rispetto alla gara precedente!
Le open (Carolina Torelli, Laila Zayed, Anita Giovagnoli e Isabella Pedersen) ottengono invece uno splendido terzo posto con una gara pulita e senza errori