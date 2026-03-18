Ancora soddisfazioni per la Robur et Virtus

Nel week end sono scese in campo gara le atlete Robur et Virtus di Villasanta e dalle più piccole alle più grandi le soddisfazioni non sono mancate

Nel week end sono scese in campo gara le atlete Robur et Virtus di Villasanta e dalle più piccole alle più grandi le soddisfazioni non sono mancate.

Le gare

Nella categoria esordienti, Giulia Rexhaj, Petra Faraci e Ginevra Centemero, al loro primo anno di esordienti portano a termine una gara senza errori e con notevoli miglioramenti rispetto alla scorsa prova. Giulia ottiene il settimo posto nella classifica generale

Nella categoria allieve C Nora Mariani e Elisa Piazza affrontano la gara con determinazione e concludono rispettivamente con uno splendido 10o e terzo posto

Nella categoria junior A , le atlete Robur si sono fatte valere ottenendo ottimi risultati. Martina Brambilla decima, Giulia Frattini nona, Martina Barbaresi settima e Arianna Vitiello terza. Alessia e Matilde, per via di una gara con qualche imprecisione, non riescono a rientrare tra le prime dieci posizioni.

Emma Borali e Federica Casiraghi, nella categoria open, affrontano la gara con determinazione e nonostante qualche imprevisto al trampolino concludono al meglio la loro prestazione!

Emma sale sul secondo gradino del podio. Nota di merito a Federica che, dopo un periodo di stop per un piccolo infortunio, ha portato a termine la sua gara nel migliore dei modi

Csen Cup a squadre, seconda prova

Questo weekend le ginnaste Robur et Virtus si sono messe in gioco anche nella seconda prova di cup a squadre zona 2

Nella categoria allieve A del cup a squadre trionfano le nostre piccole ginnaste Azzurra Brini, Sara Origgi, Maivé Beltran e Aurora Ferrari ottenendo il primo posto

A seguire, nella categoria allieve B, la squadra 1 (Eleonora De Luca, Chiara De Luca, Sara Ursache, Beatrice Reitano e Cloé Calabrò) sfiora il podio posizionandosi al quarto posto e la squadra 2 (Bianca Raimondi, Aurora Munno, Asia D’Antoni, Vittoria

Baragetti e Anna Giacomini) riconfermano il risultato della scorsa gara con un brillante secondo posto

La junior A (Emma Ndoci, Analia Martinez, Rebecca Terzoli e Matilde Marchi) si posiziona nuovamente al secondo posto migliorando notevolmente la loro prestazione rispetto alla gara precedente!

Le open (Carolina Torelli, Laila Zayed, Anita Giovagnoli e Isabella Pedersen) ottengono invece uno splendido terzo posto con una gara pulita e senza errori