Si chiude col sorriso per le ragazze della S.C. Cesano Maderno la due giorni al Velodromo P.Baffi di Crema che ha incoronato le Campionesse Regionali Lombarde su pista.

Ancora un fine settimana di gare e soddisfazioni per la SC Cesano Maderno

Nella prima giornata di gare dedicate alle specialità veloci le donne esordienti hanno affrontato il torneo della velocità, mentre le allieve si sono divise tra le prove di inseguimento individuale e keirin per poi concludere con la Madison. Tra le donne esordienti Giulia Lombardi vince il titolo imponendosi in tutte le volate del torneo, ottimo risultato anche per Ingrid Corno che al primo anno nella categoria esordisce nella specialità e conquista il 3º posto sul podio.

Per le donne allieve doppio podio conquistato, nell’inseguimento individuale le cesanesi centrano il secondo e terzo posto con Paola Zucca e Emma Colombo; mentre nel keirin Giulia Costa-Staricco deve arrendersi al secondo posto sulla linea d’arrivo mentre Michela Zucca chiude al 5º.

Conclusione della giornata con le prove regine della pista, la Madison, dove tra le esordienti Giulia Lombardi in coppia con Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) conquista la medaglia d’argento a pari punti dell’oro; tra le allieve nuova superba prova della coppia varesina Emma Colombo e Letizia Parini che intascano il successo e la maglia seguite dalle compagne Giulia Costa-Staricco e Michela Zucca al secondo posto e al quarto da Carlotta Ronchi in coppia con Greta Bordin (Cicli Fiorin).

L'omnium endurance

La seconda giornata di gare ha visto le ragazze impegnate tutte nelle prove dell’omnium endurance: tempo race, eliminazione e corsa a punti per le esordienti; scratch, tempo race, eliminazione e corsa a punti per le donne allieve.

Tra le esordienti la cesanese Giulia Lombardi detta legge e conquista di forza la classifica finale aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale. Fenomenale anche la prova delle compagne più grandi che si presentano all’ultima e decisiva prova della corsa a punti in 6 a pochissimi punti di distacco tra loro in classifica, di cui ben 4 cesanesi.

L’azione decisiva è quella lanciata dalla varesina Letizia Parini che a metà gara lascia il gruppo e marcia in coppia con una delle avversarie, conquistando così punti fondamentali che la fanno subito salire in classifica. L’atleta cesanese sigilla il successo conquistando l’ultimo sprint con punteggio doppio e laureandosi così Campionessa Regionale Lombarda tra le donne allieve, precedendo la compagna Emma Colombo che chiude al secondo posto.

Ancora ottime prestazioni per le ragazze di Guido Roncolato che continuano a dar battaglia su diversi campi di gara. I prossimi impegni vedono le ragazze del torrazzo di nuovo in gara domenica 4 agosto a Castelfiorentino (FI) per una nuova prova del trofeo rosa.