Ancora un fine settima da brividi per il gruppo CTL3 atletica con gli atleti che hanno partecipato a diverse competizioni a seconda della categoria e della specialità.

Ancora un fine settimana impegnativo per gli atleti del Ctl 3

A Brescia gli allievi hanno preso parte, nel weekend, ai Campionati Regionali di società, portando a casa ottimi risultati e anche i minimi per le finali nazionali. In particolare nella 4x100, il gruppo legato a Riccardi Milano, sfoggia un notevole 44.28 con l’inserimento di Buzzi Matteo in terza frazione. Perfetta la sua esecuzione insieme a Panzacchi, Siviero e Jayasurya e alla fine il quartetto centra il podio (terzo posto) e il minimo per i Campionati Italiani di categoria.

Buzzi Matteo in precedenza aveva anche corso i metri 100, ma una disattenzione e il vento contrario lo hanno fermato a 11.70. Molto bene invece la compagna Massone Giulia che, sempre nei 100 metri, frantuma il personale e con 13.41 vince la sesta serie. Grande prova anche per Cremonini Davide che nei 400 sfiora per soli quattro centesimi il minimo per le nazionali, arrivando sesto con 51.24.

Convincente prova anche per Bo Luca (54.61) e buona prestazione per Atraoui Adam, al suo esordio sulla pista.

Campionati Regionali di società

Domenica, sempre a Brescia, tornano in pista Buzzi Matteo nei 200, che avvicina il personale arriva ottavo con 23.08 con il vento che ancora una volta gli nega il minimo per gli Italiani. Massone Giulia invece conquista la vittoria nei 200 facendo anche un nuovo personale (27.68).

Bregni Tommaso e Cremonini Davide invece sono protagonisti negli 800: Bregni temerario segue il super favorito Ayala e il suo coraggio lo premia con il secondo posto e un tempo di 1.58.31 che gli permette di accedere ai Campionati Italiani. Cremonini dopo il super 400 del sabato, corre anche domenica e chiude in 2.05.50.

Trofeo Brambilla

Nel frattempo a Paderno Dugnano i piccoli si misurano sulla pista nel trofeo Brambilla, con doppio impegno per Scioni Anita: negli 80 metri cinquista un nuovo personale e arriva settima mentre nei 300 chiude a 45.54. Corre negli 80 anche Beatrice Tagliabue che si supera e scende a 11.70, mentre, nella categoria cadetti, Simone Visconti corre nei 300 chiudendo a 43.23 . Per Cristian Corti nuovo primato personale a 43.66.

Gara internazionale a Torino e Trofeo OxyBorn

Non finisce qui. A Torino si è tenuta la gara internazione su strada km10 omologata. Presenti, per il Ctl3, Ronchi Luca, Ba Filippo e Marino Riccardo.

Bravissimo Luca Ronchi, atleta seguito dal Ctl3, che arriva sesto con un ottimo 30.49. Undicesimo posto per Ba Filippo 31.34 e primato personale. Marino Riccardo quindicesimo in 32.02.

Chiudono il fine settimana i Master che hanno preso parte a Milano al Trofeo OxyBorn: Maria Grazia Zuliani - ex atleta della Nazionale - ha segnato i miglior tempo M65 nei 400 metri con 75.62 e ha ricevuto il premio per il miglior risultato tecnico per gli M65.

(nella foto di copertina Scioni Anita)