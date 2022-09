Dopo l'immancabile Marathon Bike della Brianza, arrivano per Pavan Free Bike due podi firmati da Andrea Artusi. I risultati sono arrivati sabato pomeriggio nell'ultima gara del circuito Valsassina Bike e Run 2022 e domenica nel Memorial Pietro Molteni che ha concluso la stagione del circuito Master Cicli Pozzi.

Andrea Artusi conquista il secondo podio in due giorni

Due gare e due secondi posti per l'instancabile biker di Pasturo che ha vissuto un fine settimana esaltante cogliendo sabato il primo piazzamento sul podio della Indovero - Giumello, ultima prova della serie di appuntamenti sportivi in Valsassina che abbinano la corsa in montagna e la mountain bike.

Sette chilometri con 650 metri di dislivello su strada sterrata con qualche tratto cementato con finale ripidissimo su prato, dominata in 34' 17" dal numero 1 del challenge, Lorenzo Vittori che con quattro vittorie su cinque gare ha conquistato il circuito Valsassina Bike e Run. Alle spalle del vincitore, Andrea Artusi staccato di 39 secondi, è stato l'unico avversario in grado di impensierire il leader che il portacolori di Pavan Free Bike aveva battuto nella gara precedente di Pagnona.

L'ultimo appuntamento del circuito Master Cicli Pozzi a Lurago d'Erba che ha visto al via 121 atleti è stata anche la penultima della stagione 2022 di Andrea Artusi che avrà il suo epilogo domenica 14 ottobre con la stafetta DF Sport Specialist Bike + Run che da Pasturo arriva sino al bivacco Riva-Girani, oltre i 1.800 metri sl/m.

Partito tranquillo cercando di gestire le energie, Artusi verso metà gara ha cambiato passo e dopo aver raggiunto il secondo è riuscito a staccarlo e a prendersi il secondo gradino del podio, tagliando il traguardo in decima posizione assoluta.