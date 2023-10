Manca ancora una prova al circuito Master Cicli Pozzi per concludere la stagione 2023 ma la categoria Gentleman 1 ha già il suo vincitore, è Andrea Artusi del club di Sovico Pavan Free Bike, che domenica con il secondo posto nella gara di Vertemate con Minoprio ha messo il sigillo sulla vittoria finale del circuito.

Andrea Artusi vince il circuito Master Cicli Pozzi

Il 50enne di Pasturo sapeva che gli sarebbe bastato un piazzamento per vincere il trofeo, quindi aveva spazio per controllare, ma non si è accontentato e ha dato vita ad un finale superbo con il trentino Claudio Segata.

Dopo il primo giro a favore di Segata, Artusi ha recuperato il piccolo gap ed è iniziata una vera battaglia tra i due, un confronto con il forte biker del Team Todesco che ha dato grande slancio al finale d stagione del portacolori di Pavan Free Bike.

"A lui è andata la vittoria di giornata e a me la vittoria del circuito"

“Sono contento di questo risultato, oggi mi sentivo molto bene tanto da poter pensare di poter mettere a segno l’undicesima vittoria. Ho trovato un avversario davvero forte e praticamente siamo restati insieme tutta gara. Abbiamo provato entrambi a giocarci la vittoria, ma poi visto che nessuno dei due riusciva a fare la differenza nell'ultimo giro ci siamo accordati per arrivare insieme al traguardo ... a lui è andata la vittoria di giornata e a me la vittoria del circuito. Dedico questo successo alla squadra e alla mia compagna Paola che anche oggi era al mio fianco", ha commentato Artusi.

Una stagione brillante

Dieci gare, concluse con quattro vittorie, due secondi posti, un terzo posto, un quarto, un quinto e l’undicesimo di Monguzzo, gli hanno consentito di vincere la generale in una stagione che per il biker di Pasturo avrà l'epilogo con la passerella finale nella gara di Binago, che concluderà il circuito Master Cicli Pozzi.

Domenica 8 ottobre invece Andrea con il fratello Roberto sarà al via della Staffetta Bike & Run Comolli Sport Specialist, da Pasturo fino al Bivacco Riva-Girani, conclusa lo scorso anno dai fratelli Artusi in quarta posizione.

Secondo posto per Maurizio Brambilla a Carpiano nel Gran Premio del Riso. Il veterano di Verderio in questa occasione ha sfiorato la vittoria di categoria, era pronto a lanciarsi nella volata finale ma una manovra improvvisa di un doppiato in dirittura d’arrivo lo ha stoppato. C’era in ballo la vittoria, ma è accaduto qualcosa che lo ha messo fuori causa, lasciandogli addosso la sensazione di rabbia per l'opportunità sfumata.