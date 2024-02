Andreea Tirvelea è vice campionessa italiana di jujitsu. L'atleta della Globalfitart Limbiate si è distinta nella specialità Fighting System, bronzo per Azzurra Bozzolan

Vice campionessa italiana

Con un argento nella categoria Juniores -70 kg, Andreea Tirvelea è vicecampionessa italiana di jujitsu. L'atleta della Globalfitart Limbiate ha conquistato il titolo ai campionati nazionali di classe di jujitsu nella specialità Fighting System. Le gare si sono disputate nel fine settimana al PalaPellicone di Ostia e hanno visto la partecipazione di centinaia di atleti. Soddisfatto dei risultati e dell'impegno degli atleti dell'Asd Globalfitart il tecnico Francesco D'Alfonzo.

Una medaglia di bronzo

Nella prima giornata di gare i podi per il team femminile della Globalfitart sono stati ben due. Oltre a Tirvelea, ha conquistato un bronzo Azzurra Bozzolan, sempre nel Fighting System (Esordienti B -52 kg)

Le altre atlete in gara

Altre atlete della società limbiatese che hanno partecipato ai campionati europei sono: Ballerini Letizia (categoria Juniores -63): ha incontrato un girone difficile e nonostante la sua comprovata esperienza e tenacia nel combattimento non ha raggiunto il podio. Calina Aurora (Juniores -57 kg): alla prima esperienza ha combattuto con la giusta grinta per affrontare queste esperienze sportive.

La categoria maschile

Nella categoria maschile un infortunio ha messo fuori gioco uno dei ragazzi, Nikolas Danesi (Juniores -56 kg) che purtroppo ha dovuto arrestare la corsa verso il podio. Ottima prestazione per Di Fede Mattia (Senior -94 kg), rientrato in gara dopo una stagione di pausa a causa di un importante infortunio, che gli ha impedito di raggiungere il podio. Buona prestazione anche per Benelle Alessandro (Juniores -62 kg) rientrato in gara dopo una lunga pausa il quale ha affrontato le competizioni con lo zanshin in un girone molto competitivo. Alla prima esperienza Naplone Elia (Seniores - 62 kg) che si ritiene comunque soddisfatto della sua prima esperienza anche se non ha raggiunto il podio.