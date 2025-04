La scorsa estate era un progetto tutto da costruire, mentre oggi la squadra a 7 dell’Equipe 2000 di Cesano Maderno è stata promossa dall’Open C all’Open B, conquistando uno storico risultato all’esordio.

Anno da sogno per l'Equipe 2000

Dopo aver ottenuto diversi successi con la squadra a 11, quest’anno la società sportiva del Villaggio Snia ha lanciato anche una squadra a 7 nel campionato Csi (Centro sportivo italiano), partendo da alcuni giocatori già in rosa con l’aggiunta di alcuni innesti. A firmare la promozione sono stati mister Adriano Ventura e i "suoi" ragazzi: Francesco Archesso, Alberto Armanni, Riccardo Caruso, Simone Biassoni, Mattia Nicotra, Samuele Fatone, Christian Marcucci, Michele Tripaldi, Fabrizio Busnelli, Maximiliano D’Urso, Niccolò De Rosa, Gabriele Lio, Simone Mancuso, Fabio Mukja, Alessandro Zanchi, Nicolò Puccio, Oderinde Oluwatomisin Samuel Ayomide, Abdelghafour Louter e Tony Fasone.

La soddisfazione del presidente Fretto

Grande soddisfazione da parte del presidente dell’Equipe 2000 Fulvio Fretto che insieme al vicepresidente Michele D’Amore ha festeggiato la promozione della squadra nella vittoria nel derby con il Cesano Maderno:

"C’è grande soddisfazione per questo risultato – spiega il presidente – Avevamo diversi giocatori in rosa e abbiamo scelto di creare una squadra a 7, così da dare a tutti i ragazzi il giusto minutaggio, con alcuni che si sono alternati tra le due squadre. La nostra squadra Open a 7 ha chiuso la sua marcia trionfale vincendo nel campo dell'Altopiano il derby con il Cesano Maderno. Complimenti ai ragazzi e in particolare grazie a mister Ventura, ai dirigenti Riccardo Caruso e Mattia Nicotra e al capitano Fasone. La gestione della squadra è stata portata avanti con passione. A metà stagione il mister, sfinito per troppi impegni, era sul punto di mollare, ma sostenuto dalla società e dai ragazzi ha portato avanti il campionato nel migliore dei modi. Il mister ha fatto un capolavoro sociale, creando un gruppo di amici unito. Ringrazio Paolo Firrone e Davide "Citte" Bevacqua che hanno ispirato il progetto della Open a 7. Un plauso anche alla nostra Open a 11 che, già promossa in Eccellenza, si appresta a disputare la fase finale della Champions Cup".

Louter capocannoniere

Capocannoniere della Open a 7 è stato il 43enne Louter, che ha chiuso il girone con 15 gol: "Siamo molto contenti per questa promozione, dopo che la squadra è stata costruita all’inizio della stagione. Il nostro mister già dalle prime partite ci ha fatto capire chi siamo. Abbiamo centrato una storica promozione in Open B nella nostra prima stagione, vincendo anche il campionato. Decisiva è stata l’ultima partita che abbiamo giocato in casa nel derby di Cesano Maderno, ora siamo pronti a giocarci le finali contro le vincitrici degli altri gironi".