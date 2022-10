Ancora ottimi risultati per gli arcieri della Polisportiva Besanese in questo ultimo fine settimana di ottobre nel quale si sono divisi tra il “37° Torneo indoor GAP Solese” a Bollate e il “1° indoor Memorial Antonio Santambrogio” ad Erba.

Arcieri besanesi in gara a Bollate e a Erba

Oltre alle numerose medaglie come singoli e come squadre, ben quattro atleti - Matteo Villa 543, Camilla Agrati 525, Timoteo Bestetti 500, Greta Ormenese 495 - hanno migliorato il loro record personale, in virtù del costante tentativo di miglioramento continuo: il tiro con l’arco è uno sport dove l’unico avversario di un arciere è il sé stesso delle gare precedenti.

Di seguito i risultati nel dettaglio per quanto rigurda il torneo di Bollate

1° Junior Maschile Federico Bugatti (485)

1° Junior Femminile Sara Patri (501)

2° Junior Femminile Erika Ribotto (467)

2° Allievi Maschile Matteo Villa (543)

2° Allieve Femminile Camilla Agrati (525)

2° Ragazzi Maschile Timoteo Bestetti (500)

3° Ragazze Femminile Anna Durante (398)

I podi squadre

1° Allievi maschile 1501 - Matteo Villa, Francesco Sinigallia e Willy Sioli

3° Allievi femminile 1289 - Camilla Agrati, Greta Ormenese, Aida Consonni

1° Ragazzi maschile 1210 - Timoteo Bestetti, Samuele Patri e Davide Zappa

Risultati del Torneo di Erba

Per quanto riguarda il Torneo di Erba Maria Carla Corti ha conquistato il secondo posto nell'individuale con 518 punti mentre Cesario Zorzan, Alessandro Morellini e Roberto Tuci hanno portato a casa il terzo posto nel master maschile con 1447 punti.

