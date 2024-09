Domenica di podi per gli arcieri della Polisportiva Besanese a Milano al “II° 25M Outdoor - arcieri san Bernardo”.

Arcieri Besanesi in trasferta a Milano

Nel dettaglio, tra i risultati migliori si segnalano il primo posto Junior Femminile per Agrati Camilla (539) e il podio completo per le Allieve Femminile per Ormenese Greta (504), Sala Sabrina (493) e Pedoto Chiara (442) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1439)

Primo posto anche nella categoria Ragazzi Maschile per Arosio Alessandro (497) che migliora anche il suo record personale.

E ancora primo e terzo posto nella categoria Ragazze Femminile rispettivamente per Mariani Lisa (496) e Spinelli Maristella (442) senza dimenticare il secondo posto Master Femminile per Redaelli Monica (529) che con Corti Maria Carla e Muzzupappa Letizia guadagnano il primo posto di squadra per la categoria (1499)

Infine secondo posto di squadra Junior Maschile infine per Villa Matteo, Brotto Andrea e Pedoto Pietro (1539).

