Davvero un'ottima prestazione quella degli arcieri di Besana in Brianza che nel fine settimana hanno preso parte a due diverse competizioni: il “XXVII° TROFEO INDOOR CITTA’ DI TURATE 18 m” e il “XXXIII° TORNEO CITTA' DI COLOGNO MONZESE 18 m”.

Arcieri besanesi protagonisti a Turate e Cologno Monzese

In questo secondo fine settimana di novembre degli arcieri della Polisportiva Besanese, sono le squadre a

fare bottino di medaglie: a Turate la squadra si guadagna il terzo posto nella categoria Master maschile grazie a Mandelli Andrea, Morellini Alessandro e Riboldi Adelio che totalizzano 1.485 punti.

Invece a Cologno spicca Matteo Villa nella categoria Junior che sale sul terzo gradino del podio a cui si aggiunge il primo posto conquistato insieme ai compagni Brotto Andrea e Bugatti Federico con 1582 punti.

E ancora primo e secondo posto per Sinigaglia Simone e Arosio Alessandro rispettivamente con 478 e 459 punti nella categoria Ragazzi. I due giovani insieme a Zappa Davide porteranno a casa anche il primo posto di squadra con 1286 punti.

Gare femminili

Bene anche il settore femminile. In particolare si segnala il primo e terzo posto nella categoria Allieve per Agrati Camilla e per Ormenese Greta rispettivamente con 508 e 495 punti. Le due atlete insieme a Durante Anna guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1493 punti.

Primo posto di squadra, infine, anche per la categoria Ragazze femminile con i 1006 punti di Mariani Lisa, Bellani Ludovica e Spinelli Maristella.

Le foto