Domenica di gare e risultati anche a livello nazionale per gli arcieri della Polisportiva Besanese.

Arcieri della Polisportiva besenese impegnati in due diverse gare nel weekend

Al 70/60mt Round - 50mt Round di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, podio completo per gli Junior Maschile, Bugatti Federico (515 punti), Sinigaglia Francesco (504 punti), Pedoto Pietro (472 punti) che guadagnano anche il podio di squadra per la categoria con 1491 punti.

Nel mentre a Terni all’Interregionale “DOPPIO 70/50 mt round-4distanze” si sono distinti ben quattro arcieri bianco rossi che sono stati chiamati a portare i colori della regione Lombardia al “4° Memorial M. Capelli”: Agrati Camilla, Ormenese Greta, Pedoto Chiara e Villa Matteo. Agrati Camilla agguanta il primo posto individuale Junior Femminile (1.119 punti). Villa Matteo si aggiudica il primo posto di squadra per la categoria Junior Maschile con i compagni Cardellino Gabriele (Arcieri Città di Opera) e Ceruti Nicola (Arcieri della Francesca), mentre Ormenese Greta con Chiara Pedoto e la compagna Ferrari Delia (Arcieri Tre Torri), si aggiudicano il primo posto di squadra per la categoria Allieve Femminile.