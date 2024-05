Un domenica in quel di Erba per gli Arcieri dell'Airone di Carate Brianza. Gli atleti brianzoli, una ventina in tutto, hanno preso parte ieri, 5 maggio, al sesto trofeo "72 Frecce Città di Erba" confrontandosi con decine di altri atleti di altre società regionali.

Arcieri dell'Airone in gara a Erba

Tra gli arcieri caratesi ha fatto il suo esordio nelle gare ufficiali Luca Monticelli che assieme ai veterani Samuel Franchini e Angelica Andrade si allena al campo "La Fossa" di Carate Brianza.

Ottima la sua performance presso il centro sportivo SNEF Lambrone, sede della gara: nonostante fosse la sua prima competizione con l'arco nudo, Luca è riuscito a realizzare già il traguardo dei 503 punti che gli permette di conquistare il riconoscimento della Federazione specificatamente dedicato ai punteggi raggiunti in gara.