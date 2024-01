Intenso e lungo fine settimana di gare per gli arcieri della Polisportiva Besanese al “Campionato Regionale OL” di Nuvolera, in provincia di Brescia: la competizione, divisa in due giornate, ha radunato gli arcieri lombardi.

Arcieri lombardi impegnati nel Campionato Regionale OL: diversi podi per la Polisportiva Besanese

Nella giornata di sabato e nel mattino di domenica ci sono state le sfide di classe: in quelle individuali la Besanese raggiunge il primo posto JF per Agrati Camilla con 547 punti e il terzo posto AF per Ormenese Greta con 483 punti.

Nella classifica di classe a squadre gli arcieri biancorossi raggiungono tanti podi: secondo posto di squadra MF Redaelli M., Corti MC e Muzzupappa L. con 1482 punti, secondo posto di squadra JM per Villa M., Sinigaglia F. e Brotto A. con 1581 punti, primo posto di squadra AF per Ormenese G., Pedoto C. e Sala S. con 1417 punti e secondo posto di squadra RM per Sinigaglia S., Arosio A. e Patri S. con 1134 punti.

La classifica

Al termine delle sfide di classe la classifica globale ha determinato i migliori, sedici in totale tra maschi e femmine, che hanno affrontato gli assoluti. Per la Besanese sono passate in due, Patri Sara che viene fermata agli ottavi e Agrati Camilla che arriva quarta assoluta regionale. Le due atlete della squadra di Besana passano anche la selezione per gli scontri per gli assoluti di squadra, con il mixed team rosa composto da Agrati Camilla, Patri Sara e Redaelli Monica e riescono a guadagnare il secondo gradino del podio negli assoluti regionali.

In generale i numerosi arcieri besanesi che hanno partecipato al Campionato hanno ottenuto discreti risultati, dimostrando ancora una volta la crescita costante della sezione arcieristica della società sempre in cerca di un miglioramento continuo: archiviato il Campionato Regionale i tecnici sono pronti per preparare i biancorossi a una nuova sfida.