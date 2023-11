Finisce con un pesante 4-1 la sfida della dodicesima giornata sul campo dell'Ardor Lazzate. Per il Meda un passo indietro soprattutto dal punto di vista del punteggio, visto che anche nelle ultime sconfitte i bianconeri avevano sempre tenuto testa a Pavia e Solbiatese, meritando qualcosa di più.

Ardor Lazzate stravince 4-1 contro Meda

L'Ardor Lazzate indirizza invece la partita a metà del primo tempo col colpo di testa di Benedetti che sfrutta al meglio un cross di Guanziroli e sblocca la gara.

Il raddoppio gialloblù sul finire di frazione: palla sporca in area di rigore dopo una rimessa e girata vincente di Malvestio. In avvio di ripresa però la squadra di Meda prova subito a dare la scossa: azione sulla sinistra, palla liberata male dalla difesa dell'Ardor e tiro di prima intenzione di Brighenti che riapre il match. Forcing bianconero ma il Meda resta in dieci (rosso a Ferraroli) poco prima della mezzora e l'Ardor trova il tris nell'azione successiva con il destro secco di Giangaspero poi nel finale arriva il poker di Cotugno.

Prossimi impegni

Ora testa all'Oltrepò, altra gara non semplice ma con tre partite alla fine del girone d'andata serve dare il massimo e ottenere più punti possibili.

Il tabellino della partita

ARDOR LAZZATE-MEDA 4-1

MARCATORI: 24' Benedetti (A), 47' Malvestio (A), 2' st Brighenti (M), 30' st Giangaspero (A), 41' st Cotugno (A).

ARDOR LAZZATE: Ferloni, Guanziroli, Grippo (23' st Moretti), Zefi, Pellini (12' st Caffi), Marioli, Benedetti (39' st Cotugno), Malvestio, Giangaspero, Silla (28' st Lokumu), Fogal (41' st Laurato). A disp.: Barbieri, Benzoni, Deodato, Rapone. All.: Fedele (squalificato, in panchina Bellantone).

MEDA: Chierico, Ferraroli, Arienti (20' st Esposito), Laribi, Ambrosini, Bruschi (19' st Romano), Martino, N. Molteni (27' st Romeo), Mazzini, Valtulina (42' st Haddaoui), Brighenti (39' st De Lauso). A disp.: Cassina, G. Molteni, Guarnaccia, Benedetti. All.: Cairoli (squalificato, in panchina Vergani).

ARBITRO: Testa di Milano.

ESPULSO: 29' st Ferraroli (M).

AMMONITI: Benedetti (A); Arienti, Romano, N. Molteni, Ambrosini (M).