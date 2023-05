Arianna sale sul gradino più alto del podio: festa grande per la Funakoshi Karate - Do

A Molinello (Cesano Maderno), dove abita, grande festa per la giovanissima neo campionessa italiana di karate Arianna D’Aquino.

La cesanese, 11 anni, cintura arancione, ha conquistato il primo posto nella categoria kata individuale ai Campionati italiani 6 – 14 anni di Montecatini Terme (Pistoia). Sul podio anche i compagni di squadra della Funakoshi Karate - Do di Cascina Gaeta: Cristian Carbone, 8 anni, cintura gialla, si è laureato vicecampione nazionale e Nicolò Tornambè, 9 anni, nella stessa categoria ha conquistato il terzo gradino del podio.

La campionessa si allena da quando aveva sei anni con lo zio di sua mamma, il maestro Gaetano Siracusa, e frequenta la prima media alla Galileo Galilei del Secondo istituto comprensivo. Tutta la famiglia la supporta nel suo percorso sportivo e ha festeggiato insieme a lei la vittoria dedicandole un mega striscione con la scritta «Arianna campionessa italiana, congratulazioni. Grazie maestro». I genitori Veronica e Salvatore la seguono con grande entusiasmo insieme ai fratelli Alessandra, 22 anni, Gabriel, 17 anni, giocatore del Seregno Calcio, Annachiara di 8, che si allena con lei a karate, Giovanni di 4 anni e la piccola Anastasia di uno e mezzo.

Arianna si allena due volte a settimana e, quando ci sono delle gare, anche il sabato.

«Mi piace tutto del karate, dagli allenamenti in palestra alla disciplina - racconta la campionessa - Prima della gara ero abbastanza tranquilla e il primo posto è stato una grande emozione. Ringrazio in particolare il maestro Gaetano Siracusa che ci trasmette la passione per questo sport e ci insegna a essere corretti e rispettosi». Fuori dalla palestra le piacciono lo sport in generale, i progetti di grafica e gli animali. Per ora non ha ancora deciso che cosa fare da grande. «Senza dubbio continuerò con il karate» spiega.