Arrampicata sportiva, medaglie d'argento per i Climbers

Anche quest’anno, come di consueto, la cittadina trentina di Arco ha ospitato il Campionato Italiano Giovanile di arrampicata sportiva.

Arrampicata sportiva

Numerosissime le società presenti tra le quali anche l’Asd Climbers Triuggio che si presentava con 8 atleti suddivisi in varie categorie, dall’U10 all’U20; le gare, che prevedevano tutte e tre le specialità dell’arrampicata (speed, boulder e lead), si sono disputate dal 14 al 24 luglio con un clima particolarmente torrido. Soddisfazione per il team triuggese che dopo alcuni anni torna vedere qualche medaglia su questo prestigioso palcoscenico nazionale grazie in particolare a due atleti: Nicolò Sartirana (U20), già nazionale giovanile, e Jauad Bouih (U10). Il primo dopo aver sfiorato il podio in Lead (4° posto) conquista la medaglia d’argento in Boulder e nonostante la scarsa prova in Speed guadagna anche l’argento nella classifica di Combinata. Il secondo, nonostante avesse ottenuto il miglior tempo assoluto in Speed, cade nella semifinale ma si rifà subito dopo vincendo la finalina e conquistando il 3° posto; ottima anche la prova boulder chiusa al 4° posto; un errore decisivo nella gara Lead comprometterà inevitabilmente la possibilità di un’altra possibile medaglia in Combinata.

Gli atleti

Un accenno va anche alle prestazioni di Elisa Pirovano facente parte del Team Lombardia U12F che con altre due compagne conquista il secondo posto a squadre dietro il Trentino. Questi gli altri atleti del team triuggese e i loro piazzamenti in lead, speed e boulder. Giacomo Gariboldi U10M (21,10,8), Roberto Baltassi U12M (16, 5, 9), Samuele Farina U14M (27,37,32), Alice Fabris U18F (16, 30, 27) e Matilde Monticelli U20F (16, 16, 12). Infine l’atleta di punta Nicolò Sartirana dopo aver conquistato questi due argenti sarà impegnato tra pochi giorni con la Nazionale nel Campionato Mondiale giovanile che si terrà a Dallas (Usa).

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 30 agosto 2022.