Artusi e Boffelli, del Pavan Free Bike, ancora protagonisti

Per Andrea Artusi si è trattato della decima vittoria stagionale, un record in carriera per lui. Invece Cristian Boffelli, che entra nella Top 10 della Presolana Race, conquista così il sesto podio nelle granfondo. Si chiude splendidamente il fine settimana per Pavan Free Bike che piazza due suoi atleti sul podio in due gare molto diverse: la Presolana Race e l’ultima delle sei gare del circuito Terre Bresciane XC.

Artusi e Boffelli ancora protagonisti

Andrea Artusi in particolare ha raggiunto a Monticelli Brusati la doppia cifra delle vittorie stagionali, Cristian Boffelli il sesto podio in una granfondo nell’appuntamento di casa con tanta salita e discese impegnative sui sentieri della Conca della Presolana messi a dura prova dal meteo avverso dei giorni precedenti la gara.

La gara, molto dura, con 44 chilometri e 1.500 metri di dislivello prevedeva le maggiori difficoltà altimetriche nei primi 23 Km, con le scalata al Blum, al Vareno e alla Presolana, sulle prime due Boffelli ha gestito le energie per poi cambiare ritmo nell'ascesa verso la Presolana dove è entrato nella Top 10, posizione che ha mantenuto fino al traguardo dove si è classificato nono assoluto immediatamente alle spalle di Marzio Deho.

Un ottimo secondo posto di categoria per Boffelli, molto soddisfatto della sua stagione in cui ha migliorato le sue prestazioni sulle gare così lunghe.

La gara di Artusi

Dopo la Piccola Granfondo di Brenna, Andrea Artusi è tornato nelle gare in circuito e ha centrato la decima vittoria stagionale, realizzando la propria impresa personale nel Trofeo Iveco XC, gara finale del circuito bresciano cross country, Terre Bresciane XC.

Nonostante sia partito un pò dietro non avendo punti nel circuito, nel primo dei tre giri ha fatto un grande sforzo per riportarsi sui primi della categoria, a metà gara ha provato ad attaccare e si è involato tutto solo guadagnando quei 26 secondi che gli hanno permesso di vincere la gara gestendo il finale.

"Ora l‘obiettivo è portare a casa la vittoria finale nel Master Cicli Pozzi"



”Mi avevano parlato bene di questa gara e infatti ho trovato un ottimo percorso duro in salita, con discese veloci e divertenti, con pochissimo asfalto. Sono arrivato a questa gara con qualche dubbio, dopo la granfondo di Brenna ho sofferto un fortissimo mal di schiena che mi costretto a riprendere gli allenamenti solo giovedì.

Questa gara ha avuto qualcosa di speciale, la grande soddisfazione dopo il brutto periodo passato, di aver raggiunto la decima vittoria del 2023, un record per me! E’ stata una buona annata e anche dopo questa gara i dati della mia condizione sono confortanti, ora l‘obiettivo è portare a casa la vittoria finale nel Master Cicli Pozzi, poi si molla un pò prima di iniziare con il ciclocross"

Infine, anche nel primo weekend autunnale Maurizio Brambilla ha messo il numero sulla bicicletta da strada. L’occasione è stata per l' 11° Memorial Malvestiti Luigi a Palazzago dove Maurizio ha concluso con la decima posizione di categoria.

(nella foto Cristian Boffelli)