Anche il mese di settembre si conferma periodo di grandi prestazioni per i ragazzi di Pavan Free Bike. Alla Piccola Granfondo di Brenna e alla gara internazionale dedicata al campione bergamasco Dario Acquaroli, Andrea Artusi e Fabio Pessina hanno tenuto alta la bandiera del sodalizio brianzolo, dovendosi però accontentare del terzo gradino del podio.

Artusi e Pessina: altri due bronzi per Pavan Free Bike

Nella ottava edizione della Piccola Granfondo di Brenna Andrea Artusi ha chiuso un 14ª posizione assoluta in 2 ore 47’ dando fondo a tutte le energie negli ultimi 45 minuti di gara per portare a casa un’altro podio e 80 punti nella classifica generale del circuito Master Cicli Pozzi, dove a tre prove dal termine è sempre leader della categoria Gentleman 1.

Obiettivo raggiunto in una gara che si sviluppava sulla distanza di 54 chilometri su un tracciato di tre giri di 18 Km, un impegnativo saliscendi ricco di single track nei boschi della Valsorda, una competizione che il biker di Pasturo è riuscito a gestire bene dando il massimo su una distanza che non faceva per lui, nonostante avesse buone gambe.

A Iseo nella prima edizione della Dario Acquaroli, che ha attraversato in 47,5 chilometri Sebino e Franciacorta e ha visto al via oltre 500 concorrenti, piazzamento di valore per il portacolori della squadra di Sovico Fabio Pessina. L’ordine di arrivo lo ha visto 43° assoluto (terzo Master 1), un ottimo risultato per il 31enne di Villa d’Almè in una competizione importante con diversi campioni della mountain bike al via.

Le altre gare del weekend

Nel terzo week end di settembre, anche se la stagione è ormai agli sgoccioli, a Maurizio Brambilla e Massimo Bruzzone non è venuta meno la voglia di cercare le ultime soddisfazioni dell’anno in qualcosa di diverso dalla mountain bike.

Per il veterano di Verderio la quattordicesima gara della sua 13ª stagione in Pavan Free Bike è stata sulla bicicletta da strada nel “TR D-Ingredients” a Bonate Sopra (BG), concluso in 13ª posizione, mentre per il biker di Masone il debutto nella specialità Gravel è stata un’incompiuta. Bruzzone ha preso il via a Fubine Monferrato nel Campionato Italiano FCI Gravel, una gara molto dura e tirata, complice anche il percorso selettivo, ma non è riuscito a concludere per un inconveniente che non gli ha consentito di completare i tre giri dell’evento tricolore.

