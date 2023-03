Asd Globalfitart Limbiate, sei medaglie in Coppa Italia. Gli allievi di Ju-Jitsu del maestro D’Alfonzo hanno portato a casa un ricco bottino

Medaglie in Coppa Italia

Quattro medaglie d’argento e due di bronzo. L’Asd Globalfitart di Limbiate è tornata con un ricco bottino dalla Coppa Italia di Ju-Jitsu Fijlkam che si è svolta domenica a La Spezia. In gara centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. Argento per Ballerini Letizia (Juniores -63 kg), Federico Bogani (Senior -77kg), Bozzolan Azzurra (Esordienti A -48), Tirvelea Mihaela Andreea (Cadette -63kg), bronzo per Ferrara Sara (Juniores -57), Tirvelea Cristina Daniela (Sen/Master, -63 kg).

Il tecnico orgoglioso degli allievi

Orgoglioso e soddisfatto il tecnico della società limbiatese, Francesco D'Alfonzo, che si è complimentato con tutti i suoi allievi in gara: "Anche gli altri partecipanti hanno combattuto con ardore, sfiorando il podio". Per Tommaso Brucoli è stata la prima gara, affrontata con tanta grinta ma purtroppo senza raggiungere il podio. Gara sfortunata invece per Danesi Nikolas che al secondo incontro ha dovuto ritirarsi per un piccolo infortunio.