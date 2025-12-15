Gli atleti del maestro Francesco D'Alfonzo hanno conquistato medaglie d'argento e bronzo

Asd Globalfitart protagonista all’Open d’Italia Fijlkam. Gli atleti del maestro Francesco D’Alfonzo hanno conquistato medaglie d’argento e di bronzo

Open d’Italia Fijlkam

Ancora successi per gli atleti del Ju-Jitsu dell’Asd Globalfitart Limbiate, guidati dal Maestro Francesco D’Alfonzo, che nei giorni scorsi hanno preso parte all’Open d’Italia Fijlkam nelle specialità Duo System Master, Adult e Team.

Gli atleti in gara

A rappresentare la società sono stati Ilaria Galbiati, Letizia Ballerini, Nikolas Danesi e Federico Ballerini, che dimostrando determinazione, preparazione e spirito di squadra, sono riusciti a conquistare importanti risultati dopo una lunga serie di incontri.

Le medaglie

Medaglia d’argento nel Master 1 Duo Mix per Ilaria Galbiati e Nikolas Danesi, bronzo nel Master 1 Duo Femminile sempre per Ilaria Galbiati e Letizia Ballerini. Sfortunata invece la prova nel Duo System Team, dove a causa di un infortunio la squadra non è riuscita a completare la gara. Nonostante ciò, la Asd Globalfitart ha chiuso la manifestazione con un eccellente quinto posto nella classifica generale delle società. Orgoglioso dei risultati ottenuti il maestro D’Alfonzo, già pronto, insieme ai suoi jujitsuka, per le prossime competizioni.