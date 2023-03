Nei giorni scorsi una delegazione di cicloamatori della Asd Giacinto Santambrogio di Seregno ha partecipato alla Lambrustorica per promuovere la 15esima tappa del Giro d’Italia che partirà da Seregno.

Anche l'Asd Santambrogio alla Lambrustorica

Un gruppo di cicloamatori dell’Asd Giacinto Santambrogio, guidato dal presidente Angelo Santambrogio, domenica scorsa ha partecipato alla Lambrustorica, la pedalata non competitiva a velocità controllata riservata alle biciclette d’epoca con arrivo e partenza a Novi di Modena. Era la sesta edizione della Lambrustorica, organizzata dal Pedale Selvaggio, valida come seconda tappa del Giro d’Italia d’Epoca che prevede complessivamente tredici tappe, fino a ottobre.

L'incontro con Norma Gimondi

All’evento ciclistico in Emilia Romagna Angelo Santambrogio - fratello di Giacinto, indimenticato professionista negli anni Settanta - era presente con Norma Gimondi, figlia di Felice, celebre ciclista scomparso nel 2019. Nell’occasione hanno avuto modo di promuovere la 15esima tappa del Giro d’Italia, in calendario domenica 21 maggio, con partenza da piazza Linate e arrivo a Bergamo per un totale di 195 chilometri. A Novi di Modena sono state presentate anche le maglie che saranno esposte in occasione del Giro d’Italia di maggio. In particolare la maglia Rosa e quella del Campionato delle Regioni, indossate da Gimondi e Santambrogio nel 1976.