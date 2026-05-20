Atlete GAL in prestito alla finale nazionale del campionato francese

L’esperienza

Le due giovani ginnaste lissonesi si sono messe in evidenza grazie a prestazioni convincenti su tutti gli attrezzi, contribuendo in maniera significativa ai risultati ottenuti dalle rispettive squadre in un contesto di altissimo livello tecnico e competitivo.

Aurora Marziani, impegnata nel campionato Performance Nationale A2 – 3ª divisione, insieme alle compagne d’oltralpe ha conquistato un ottimo undicesimo posto nazionale, affrontando una competizione di grande valore e confermando importanti segnali di crescita personale e sportiva.

Eccellente anche il percorso di Lara Clerici, protagonista nel campionato Performance Nationale A1 – 1ª divisione. Grazie anche al suo contributo, la formazione di Indépendante Gym Kingersheim ha raggiunto uno storico secondo posto finale conquistando la promozione nella Top 12, l’élite della ginnastica artistica francese. Un risultato prestigioso che rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per la società.

Grandissima la soddisfazione da parte della GAL Lissone e dello staff tecnico per il percorso intrapreso dalle due giovani atlete classe 2011, che continuano a dimostrare crescita, maturità e miglioramento anche in contesti internazionali e al di fuori della realtà italiana. Esperienze di questo livello rappresentano infatti un’importante opportunità di confronto e formazione, fondamentali per il percorso sportivo e personale delle nostre ginnaste.

Per GAL Lissone è motivo di grande orgoglio aver visto due proprie atlete vivere insieme un’esperienza così importante e formativa, condividendo un contesto internazionale di altissimo livello che contribuirà ulteriormente alla loro crescita umana e sportiva.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla società Indépendante Gym Kingersheim, con cui da anni GAL condivide un rapporto di amicizia, stima e collaborazione reciproca. Un legame costruito nel tempo attraverso valori comuni, esperienze condivise e una visione dello sport che va ben oltre il risultato agonistico, dimostrando come la ginnastica sappia creare connessioni autentiche capaci di superare ogni confine geografico.