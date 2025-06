C'erano anche gli atleti del Ctl3 di Bernareggio questo fine settimana ai Campionati Italiani allievi che si sono tenuti a Rieti, con gare pesantemente condizionate dal caldo.

Atleti del Ctl3 ai Campionati Italiani allievi

Nei 100 metri fa bene Matteo Buzzi con il suo 11.32 ma in finale vanno i primi otto e lui è 28esimo. Stessa cosa nei metri 200 dove si presenta come 28esimo e dove 28esimo arriva con il tempo di 22.86 (aveva 22.61).

Nei 400 Bregni Tommaso esenta con il 13 esimo tempo e nella sua serie finisce quarto con il tempo di 50.73, non sufficiente per andare in finale.

Le gare a Clusone e a Cernusco Lombardone

In contemporanea a Clusone si sono tenuti i Campionati regionali assoluti, dove il giovane junires Davide Cremonini nei 400 rimane tra i migliori juniores e chiude in 51.26. Cremonini ora ha solo una possibiltà per centrare l’ingresso alle finali nazionali: ci proverà martedi sera a Brusaporto.

Infine a Cernusco Lombardone il Memorial Re con il Ctl3 che va a podio nei 5000 con Giulia Colombo, arrivata terza in 19.40.