I due atleti brianzoli della Virtus Bologna hanno preso parte nel weekend ai Campionati Nazionali Universitari, dove Aliprandi ha vinto una medaglia d'argento individuale

Continuano a passare ostacoli i due atleti brianzoli della sezione atletica della Virtus Bologna: Martino Galvani di Carate Brianza e Luca Aliprandi di Vedano al Lambro.

Atletica, Galvani e Aliprandi partono forte: brillano tra Parma e Novara

I due brianzoli virtussini hanno aperto le danze della stagione outdoor, cimentandosi nelle discipline loro congeniali.

L’impegno a Parma

Due settimane fa entrambi erano a Parma, per rappresentare la Virtus Bologna nella fase regionale dei Campionati di Società. Martino ha corso i 3000 siepi, mentre Luca ha passato gli ostacoli, cimentandosi nei110hs e nei 400hs. Tutti e due hanno realizzato prestazioni sopra agli 800 punti tabellari, che hanno contribuito al terzo posto complessivo della squadra virtussina nella classifica di società.

I Campionati Nazionali Universitari

Neanche il tempo di riposarsi, che già questo weekend erano di nuovo entrambi in pista. a Novara, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari.

Martino, convocato dal Cus Milano, ha vestito i colori verdi-blu della rappresentativa degli atenei milanesi e ha corso sabato i 3000 siepi, portando a casa un solido undicesimo posto, in una gara affollata e molto combattuta.

Luca ha vestito invece i colori del Cus Bicocca, correndo domenica i 400 hs e la staffetta 4×400, conquistando due podi e portando a casa la medaglia d’argento nella gara individuale. II Cus Milano, di cui Martino era portacolori, ha chiuso i campionati italiani con un terzo posto a squadra, mentre il Cus Bicocca, con Luca, ha ottenuto la dodicesima posizione di società.

Per entrambi i ragazzi soddisfazione e sguardo avanti per le prossime gare.