Atletica leggera, buona prestazione per i fratelli Galvani

Weekend di gare per i fratelli di Carate Brianza, Martino e Michele Galvani, in squadra con la Vuirtus Bologna.

Nel fine settimana infatti si sono svolte a Livorno le finali nazionali dei campionati assoluti di società di atletica leggera. Nella sfida tra le dodici società qualificate per la finale bronzo si segnala l'ottima prestazione in squadra Virtus Bologna. Nelle due giornate di gara tutti gli atleti virtussini convocati si sono fatti valere, accumulando gara dopo gara punti preziosi che hanno poi permesso alla Virtus di aggiudicarsi il quarto posto nella classifica finale, conquistando di diritto la promozione alla finale A Argento del prossimo anno!!!

(nella foto di copertina insieme a Martino e Michele, gli allenatori e i dirigenti della squadra stessa, la loro allenatrice (Sara Raineri) e la mascotte della squadra, il barboncino Pedro)

Tra questi anche i fratelli Galvani, Martino come titolare e Michele, in netta ripresa dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalla pista per qualche mese, come riserva. Ottima la prova di Martino che ha corso i 3000 siepi, tagliando sesto il traguardo e conquistando sei importantissimi punti. Entrambi i fratelli saranno di nuovo in gara già dalla prossima settimana e questa volta sarà sfida diretta in famiglia.