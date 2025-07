Atletica, Polzonetti e Di Benedetto: ori e spettacolo ai Campionati Italiani Juniores e Promesse

Gare

Le due giovani promesse si mettono in mostra, ora guardano agli Europei che si terranno in Norvegia dal 17 al 20 luglio.

Polzonetti e Di Benedetto, due astri nascenti che brillano nell'atletica leggera.

Medaglia d’oro e titolo di campionessa d’Italia, Celeste Polzonetti si prepara per gli Europei

Una prova da incorniciare per Celeste Polzonetti, velocista in forza alla Bracco Atletica, che ha conquistato la medaglia d’oro e si è laureata campionessa d’Italia nei 100 ostacoli ai Campionati Italiani Juniores e Promesse, e settimana prossima dovrà affrontare i Campionati Europei in Norvegia. L’atleta, di Desio, impegnata nella categoria Promesse, si presenta alla sfida internazionale dopo l'ultimo successo in cui sin dalle qualifiche ha ben impressionato, chiudendo la batteria con il secondo miglior tempo in 13”64, e disputando poi una finale pressoché perfetta, con un'ottima uscita dai blocchi e una progressione costante, che le hanno permesso di tagliare il traguardo in 13”31, lasciandosi alle spalle tutte le avversarie.

Matteo Di Benedetto si mette in luce nei 400 metri e nella staffetta 4x400

Nelle qualifiche dei 400 metri si è distinto su tutti Matteo Di Benedetto, ventenne, originario di Bovisio Masciago, in forza quest’anno alla Pro Sesto Atletica Cernusco, chiudendo la batteria in 47”26. In finale c'è stato un testa a testa tra il velocista bovisiano, Federico Falsetti della Giglio Rosso Firenze e Tommaso Boninti dell’Atletica Livorno. Di Benedetto e Falsetti hanno poi tagliato il traguardo con lo stesso tempo di 46”43 e solo il fotofinish ha decretato la vittoria dell’atleta fiorentino. Un argento che però vale molto per Di Benedetto che, oltre ad aver stabilito il suo miglior tempo stagionale, è andato anche molto vicino al suo record personale di 46"41.

Di Benedetto si è poi preso la sua personale rivincita, trascinando la Pro Sesto, da ultimo frazionista, alla medaglia d’oro nella staffetta 4x400. Insieme ai compagni Emanuele Biadati, Stefano Bolis e Davide Piciaccia, ha terminato la gara con uno straordinario 3’12”97, confermandosi tra le migliori realtà della scena nazionale.