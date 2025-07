Serie C

Bovisio festeggia contro Legnano, al termine di una gara intensa, combattuta e decisa solo all’ultimo inning sul campo neutro di Bollate.

Serie C Baseball: Bovisio vince e vede i playoff

La sfida, iniziata domenica scorsa e sospesa per pioggia sull’iniziale 2-0 per Legnano al primo inning, è stata recuperata mercoledì sera in un clima di forte tensione agonistica. Dopo il buon avvio legnanese, i Buffaloes hanno saputo reagire: un big inning da tre punti al terzo, un punto al quinto e altri due al settimo hanno portato Bovisio avanti 6-2, dando l’impressione di avere in mano la partita.

Ma Legnano ha dimostrato cuore e carattere, e nell’ultimo inning, con le spalle al muro, ha costruito una straordinaria rimonta, segnando quattro punti e agguantando il pareggio sul 6-6, riaccendendo improvvisamente la sfida.

A decidere l’incontro è stata la parte bassa del nono inning, con i Buffaloes bravi a sfruttare l’ultima occasione utile e a siglare il punto decisivo del 7-6 che di fatto gli apre la porta ai playoff.

Questa la sequenza degli inning: