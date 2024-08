Una nuova ed emozionante avventura per Beatrice Antoniazzi. Il Real Meda ha infatti comunicato che l'attaccante, classe 2007, cresciuta e formata nel settore giovanile del club medese, nella prossima stagione giocherà per il Parma, squadra professionistica.

Beatrice Antoniazzi, cresciuta nel Real Meda, debutta nel Parma

Beatrice ha fatto parte del vivaio del Real Meda per molti anni, arrivando in prima squadra nel 2022 a soli 15 anni.

"Il suo passaggio a una realtà importante come il Parma rappresenta un traguardo significativo per il nostro settore giovanile. Ringraziamo Beatrice per il suo impegno durante il periodo trascorso con noi e le auguriamo il meglio per la sua nuova avventura" - ha fatto sapere la squadra brianzola.

Greta Podda rinnova per un'altra stagione

Intanto il Real Meda annuncia il rinnovo per un’altra stagione del difensore Greta Podda. Greta continuerà a far parte della squadra anche nella prossima stagione mentre in quella appena passata ha collezionato 27 presenze e segnato 3 gol.

Dopo il suo rinnovo Podda ha dichiarato: