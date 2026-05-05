Beatrice conquista un posto nella Rappresentativa regionale

Domenic a Brescia si è svolta la finale regionale del trofeo Pinocchio, gara valevole per la formazione della squadra rappresentativa regionale di tiro con l’arco per la finale nazionale che si terrà a Terni il 20 e 21 giugno.

La presenza degli Aironi

Gli arcieri dell’Airone di Carate Brianza erano rappresentati da: Andrea e Beatrice per le scuole elementari ed Emma per le scuole medie. E a brillare è stata la stella di Beatrice Minardi che si è qualificata al secondo posto per la propria categoria, conquistando così un posto nella Rappresentativa regionale.