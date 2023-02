Una bella prestazione per le atlete della ASD Bovisio Masciago che nel corso del fine settimana hanno partecipato alla prima prova regionale del Campionato di Ginnastica Artistica serie Giocogym e Supergym dell'Ente di Promozione "CSAIN " valida per l'ammissione alla fase nazionale di giugno.

Bella ripartenza per l'Asd Bovisio Masciago nella prima gara regionale

Organizzata a Paderno Dugnano, nel palazzetto della scuola elementare Mazzini, la prima gara Promozionale segna il ritorno alla normalità con la presenza di pubblico sugli spalti del palazzetto, senza restrizioni numeriche, con il calore degli applausi dei presenti. Ben 295 le ginnaste in campo.

Giocogym

Le gare hanno avuto inizio sabato pomeriggio con la categoria dei bimbi della scuola materna denominata Giocogym. La gara prevedeva un percorso a tempo con elementi penalizzabili per l’esecuzione. Molto brave le otto bimbe della squadra di Bovisio Masciago che hanno ottenuto i migliori punteggi nella Categoria API: Bianco Alice, Chiriac Iana , Dimitrioglo Marina, Fariello Ginevra, Hoxha Aurora, Longoni Sofia, Melchionda Tosti Eva, Riccardo Rebecca. Nella classifica a squadre per loro il 1° posto.

Supergym

Domenica mattina le gare sono riprese con la Serie Supergym, categoria Promesse ( 2015-16), il gruppo più numeroso con ben 83 presenze. La gara prevedeva l’esecuzione di un esercizio al corpo libero, uno in trave, salti al mini-trampolino elastico . Il punteggio, per le singole ginnaste, era dato dalla somma delle valutazioni ottenute per ogni attrezzo.

Risultati discreti, considerando che molte ginnaste di Bovisio erano alla loro prima esperienza di gara nel settore Csain.

In classifica un buon 7° posto per Casagrande Morena, il 9° per Risipanu Amelia, 16° Muscillo Aurora, 18°Galimberti Miriam, 20° Cassesa Chloe,23° Dulea Vanessa e a seguire : Corduneanu Gabriela, Buoso Matilde, Tosatto Giorgia, Tagliabue Eva, Bergamin Alice, Federico Giulia, Papini Elena, Del Duchetto Camilla, Hanswillemenke Anna, Piredda Angelica, Antezana Pacan Hande, Genchi Beatrice, Lo Vecchio Elena.

Attrezzi e categoria pulcine

Spiccano nelle premiazioni di specialità ai singoli attrezzi il 1° posto al mini-trampolino di Dulea Vanessa ed il 3° di Risipanu Amelia. In trave il 3° posto parimerito per Corduneanu Gabriela e Muscillo Aurora.

Seguiva la Categoria Pulcine ( 2017) , alla loro alla loro prima gara, le piccole ginnaste di Bovisio si sono ben difese. Nella classifica generale il 4° posto per Boschieri Chiara, il 5° per Taormina Arianna, il 6° per Cattaneo Amy, 7° per Marzana Martina, 10°per Mazzapica Aurora, 12° Federico Beatrice , 13° Fariello Beatrice. Per la specialità, premiate Boschieri Chiara con il 1° posto al corpo libero ed il 4° in trave; Taormina Arianna con il 1° posto in trave ed il 2° al corpo libero; Marzana Martina con il 2° posto in trave ed il 3° al corpo libero; Cattaneo Amy con il 3° posto in trave.

Categorie allieve

Nel pomeriggio sono entrate in campo le ginnaste della Categoria Allieve ( 2013-14). Gruppo numeroso con 71 presenze. Da sottolineare il risultato di Invernizzi Chiara chiamata sul 2° gradino del podio. Poi il 12°posto di Longoni Camilla, il 18° di Mena Lusinda, il 23° di Mauri Chiara, il 27° di Arcagni Noemi, il 29° di Giomarelli Marta. A seguire le compagne Santambrogio Ilaria, Groppi Gioia, D’Urso Giada, Ciarroni Alice, Binni Flavia, Gagliano Elisa, Ricci Serena e Fabiano Sofia.

Categorie Ragazze

Le ultime ginnaste a concludere il pomeriggio di gara sono state quelle della categoria Ragazze ( 2011-12). Due le ginnaste della Ginnica. Al 24°posto Ahmed Ezzat Tawfik Tolba Nadia e al 25° Federico Carlotta.

Soddisfatta la squadra

La giornata di gara è risultata comunque positiva, ha commentato lo staff della squadra di Bovisio, considerando l’agitazione della prima volta per molte di loro ed il possibile miglioramento per le prossime scadenze. Le istruttrici Barile Elena, Mauri Alessia, Rizzi Sofia, Ronchi Nora, Carimati Francesca hanno rilevato che tutte le ginnaste si sono comportate egregiamente. Soddisfazione da parte del Direttore Sportivo Pederzani Giacinta e del Presidente dell’Associazione Bellofatto Giovanna che invia l’augurio di una buona riuscita per le prossime competizioni.

Le foto del weekend di gare