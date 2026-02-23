Bene la Polisportiva Besanese ai Regionali di arco

Nel week end a Nuvolera (in provincia di Brescia) si sono svolti i Campionati regionali arco olimpico che ha visto tra i protagonisti anche la Polisportiva Besanese

La gara

Le frecce biancorosse si sono ben distinte, a partire dalla veterana Camilla Agrati che si laurea campionessa regionale nella classe Juniores femminili con 554 punti, mentre Greta Ormenese guadagna il bronzo con 531 punti. Le due arciere con la compagna di squadra Sabrina Sala 483 punti – si laureano altresi campionesse regionali a squadre nella classe juniores f.

Nella categoria allievi maschili Alessandro Arosio riesce con una buona prestazione 532 punti – a posizionarsi sesto.

Passati alla fase degli scontri diretti per gli assoluti a squadre le tre arciere Agrati, Ormenese e Sala ottengono il bronzo dopo aver battuto nella finale 3/4 posto le arciere lodigiane.

Nella medesima giornata a Bussero nel 19 indoor di Bussero buona prestazione di Letizia Muzzupappa che nella categoria arco olimpico master femminile si posiziona seconda con 502 punti.

L’attenzione e gli sforzi ora si spostano a sabato prossimo a Roma, dove si svolgeranno i Campionati Italiani Indoor e Camilla Agrati e Alessandro Arosio gareggeranno nella competizione individuale, mentre sempre Agrati assieme a Greta Ormenese e Sabrina Sala gareggeranno anche nella competizione a squadre.