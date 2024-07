Il Real Meda annuncia il ritorno di Bianca Coppini. Nata il 14 febbraio 2007 a Bruxelles, Bianca è pronta a riportare il suo talento e la sua passione tra i pali della squadra brianzola.

Bianca Coppini torna nel Real Meda

Bianca è approdata nel 2018 al Real Meda, dove ha militato fino al settembre 2020, quando si è trasferita al Como Women per una stagione. Dal settembre 2021, Bianca è stata tesserata per l'A.C. Monza, completando la trafila delle giovanili fino alla Juniores Under 19. Nel 2022, ha fatto anche parte della selezione "Ticinense" nel torneo dei centri federali.

Queste le parole del portiere al suo ritorno tra le Black Panthers:

"Sono orgogliosa e super contenta di ritornare nella famiglia del Real Meda dove ho passato due anni stupendi e pieni di soddisfazioni. Sarà la mia prima esperienza calcistica in prima squadra dove mi aspetta un gruppo fortissimo che ho avuto modo di vedere quest’anno in alcune partite di campionato. Darò il massimo e ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso."