In bicicletta 350 chilometri e oltre seimila metri di dislivello

In sella alla bicicletta quasi 350 chilometri in quattro tappe, con un dislivello di 6.367 metri sulle Dolomiti. Si è concluso con successo il recente raid del Gruppo sportivo Ciclistica Seregno, la 21esima edizione della tradizionale pedalata annuale che quest’anno ha sempre avuto come base di partenza Bolzano.

I protagonisti del raid in bicicletta

Protagonisti del raid del Gruppo sportivo di Seregno Amedeo Longoni, Costantino De Padova, Roberto Ciceri, Stefano Giorgione, Adelio Brivio, Vincenzo Andreana, Alex Gervasi, Roberto Montepeloso, Marcello Di Martino, Corrado Cattaneo, Giuliano Ballabio e Maurizio Cattaneo, insieme all’accompagnatore Salvatore Di Martino.

Il percorso dei cicloamatori

Nel primo giorno da Bolzano il gruppo si è diretto verso il passo della Mendola e, dopo avere scalato il passo Palade, il rientro dopo un centinaio di chilometri. Il giorno seguente il tragitto dal passo Nigra (lungo ben 24 chilometri), dal lago di Carezza e ritorno per un totale di ottanta chilometri. Il terzo giorno i cicloamatori, superato il passo di San Lugano, si sono diretti verso Cavalese, a seguire la salita al passo Lavazè e dopo 86 chilometri l'arrivo alla base. Quarta e ultima tappa passando da Alpe Siusi, parco dello Scillar e passo Pinei, prima della discesa a Ortisei, Ponte Gardena e arrivo a Bolzano per un totale di 81 chilometri.

Il pensiero già rivolto al 2024

"Un raid spesso a rischio pioggia, ma sempre evitata - hanno raccontato i cicloamatori dopo le fatiche sui pedali - Bolzano è piena di piste ciclabili e obbligatorie per i ciclisti. Sembrava complicato, ma alla fine pedalare è risultato lo stesso divertente e più sicuro. Lungo il viaggio di ritorno, oltre alla condivisione della gioia per la buona riuscita del raid, molti di noi hanno cominciato già a parlare del raid del 2024".