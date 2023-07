Bike Enjoy, Criistian Boffelli chiude quarto. Bene anche Fabio Pessina

Non poteva mancare Pavan Free Bike all'atteso appuntamento con la Bike Enjoy - Valle Camonica, uno degli eventi sportivi che fin dall'inizio della stagione si aspettano con trepidazione.

Nel programma di avvicinamento all’appuntamento tricolore 2023 che domenica 23 luglio assegnerà a Maser i titoli nazionali Master, Cristian Boffelli e Fabio Pessina , portacolori della squadra di Sovico, hanno onorato al meglio la loro partecipazione alla manifestazione con risultati decisamente soddisfacenti.

Ai piedi del podio del percorso Classic di 39 Km Cristian Boffelli ha messo a segno un altro risultato convincente anche nella penultima tappa del circuito Brixia Cup. Dopo una prima grande selezione del gruppo sulla salita al Monte Magone, Boffelli ha perso le ruote dei primi tre e ha fatto il resto della gara tutto da solo.

"Sono soddisfatto a metà, sono partito forte sulla prima salita ma ho perso i primi tre a metà dell’ascesa e da lì in poi ho fatto praticamente tutta la gara da solo. Ho combattuto con me stesso, è stata una lotta mentale, avevo come obiettivo di tenere i primi tre più a lungo, ma purtroppo Baccanelli, Vaira e Cigolini erano più forti di me. Arrivare quarto assoluto in una granfondo è anche un pò inaspettato, ovviamente avrei preferito arrivare terzo, ma mi consolo con il podio di categoria e di essermi comportato bene in un evento molto faticoso”, ha spiegato Boffelli.

Nell'impegnativo Marathon di 64 Km e 2.700 metri di dislivello, Fabio Pessina ha concluso 14° assoluto. L’opportunità di fare distanza e la curiosità di scoprire l'inedita distanza della gara bresciana, per la prima volta inserita nel calendario nazionale, si sono concretizzate per il 31enne di Villa d’Almè con il secondo posto di categoria. Un podio di rilievo, arrivato a conclusione di una distanza impegnativa, affrontata con intelligenza da Fabio.

"Finora ho avuto una stagione altalenante, fatta di ottimi piazzamenti e anche di prove sfortunate, quindi non posso che essere soddisfatto di questo podio in una gara lunga e impegnativa. Stavo bene e ho gestito al megliole energie, siamo vicini ai Campionati Italiani e anche in discesa ho preferito non rischiare nulla, diciamo che ho corso in modo controllato. Con questi presupposti, concludere nelle prime posizioni una marathon è certamente importante per il morale, sono piuttosto ottimista e molto motivato per la gara tricolore”