Bis di secondi posti per Pavan Free Bike

Sono altri tre podi ad arricchire ulteriormente il bilancio stagionale di Pavan Free Bike in un fine settimana senza vittorie ma non senza squilli, visto che i bikers del sodalizio di Sovico sono stati protagonisti della Berzo Demo XC, tappa del circuito Franciacorta Oglio Cup che si è corsa domenica sulle pendici dell'Adamello.

Quattro al via, tre sul podio, ma anche un ottimo risultato sfumato per Fabio Pessina che ha tagliato il copertone quando stava disputando una bella prova.

Nell’epilogo della terza tappa del circuito bresciano il risultato finale ripaga Cristian Boffelli che ha trovato la mossa giusta nello sprint che ha deciso il secondo gradino del podio, dopo l'arrivo del fuggitivo di giornata.

“Sono molto contento del risultato di oggi perché la gamba girava veramente bene, penso che sia davvero un bel risultato che mantiene alta la motivazione per le prossime gare. Siamo rimasti in quattro a giocarci la seconda posizione assoluta dato che già al primo giro Baccanelli era riuscito a creare un gap su di noi che non abbiamo più chiuso. Nella lunga salita iniziale dell’ultimo dei tre giri siamo rimasti in due e ci siamo giocati la seconda posizione in volata, alla fine mancavano 1 minuto e 30” a Baccanelli, quindi non eravamo così vicini e non c’era molto altro che avremmo potuto fare, quindi è stato il miglior modo per finire la gara”, ha commentato Boffelli.