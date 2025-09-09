Porte aperte ai giovani con disabilità fisica e intellettiva relazionale per provare gratuitamente lo sport paralimpico con i suoi Open Days

Briantea84 apre le porte ai giovani con disabilità fisica e intellettiva relazionale per provare gratuitamente lo sport paralimpico con i suoi Open Days: atletica (disabilità intellettivo relazionale), basket in carrozzina (disabilità fisica), calcio (disabilità intellettivo relazionale), nuoto (disabilità fisica e intellettivo relazionale) e pallacanestro in piedi (disabilità

intellettivo relazionale).

Briantea84 apre le porte a chi vuole provare lo sport paralimpico

L’iniziativa è realizzata grazia a CI.ERRE Ufficio con il patrocinio del Comune di Cantù – Assessorato allo Sport -, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso.

Volontariato

Gli Open Days sono aperti anche a tutte quelle persone che vorrebbero vivere una nuova esperienza di volontariato. Approfitta di questa occasione e scrivici, cosa aspetti?

Scrivere una mail a info@briantea84.it per chiedere informazioni e si verrà ricontattati. Inoltre, si potrà chiamare in sede al numero 031/731680 secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì (8.30-12.30/14.30-16.30). Si può scegliere di provare anche più di uno sport.

Le date e le sedi

27 settembre, basket in carrozzina: (PalaMeda in via Udine 1/A – Meda)

30 settembre, calcio: Campo Sportivo di Cimnago (via Marconi, 19 – Cimnago)

7 ottobre, atletica: (Pista di atletica di Cantù in via Papa Giovanni XXIII, 11)

9 ottobre, pallacanestro in piedi: (Palestra Liceo E. Fermi di Cantù in via Papa Giovanni XXIII, 11)

11 ottobre, nuoto: Piscina comunale di Cantù (via Giovanni XXIII, 12 – Cantù)