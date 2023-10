A Piombino arriva al supplementare la vittoria di Brianza Casa Basket.

Brianza Casa Basket, arriva al supplementare la vittoria a Piombino

Così come una settimana fa, i ragazzi di Brianza Casa Basket, sotto la guida attenta di coach Lombardi, fanno fatica ad entrare in partita, anche grazie all’ottimo approccio della compagine toscana, che scappa via nel primo quarto fissando il punteggio sul 27 a 12. Piombino di fatto controlla senza troppi problemi i primi 20 minuti, spinta dai suoi tiratori: su tutti Piccone e l’ex Almansi finché non ha dovuto abbandonare il campo per infortunio all’anca cadendo male da un rimbalzo.

Gli atleti della squadra di Usmate Velate rimangono aggrappati alla partita con due triple di Loro accompagnate da altrettante due stoppate e chiude sotto sempre di 15 lunghezze anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Solbat Golfo Piombino conduce 51‐36.

Il secondo tempo e la rimonta

Nel secondo tempo però i verde‐bianchi si compattano difensivamente e alzano l’intensità di gioco: muovendo meglio il pallone in attacco, accorciano pian piano le distanze forzando gli avversari a diverse palle perse e a scelte di tiro meno lucide: 68‐60 recita il tabellone del Pala Tenda dopo 30 minuti di gioco.

Nel quarto quarto la Lissone Interni, così come avvenuto la settimana scorsa, completa la rimonta: guidata da uno straripante Andrea Loro, autore di 28 punti, e dal solito Matteo Galassi, che chiuderà con 18, riesce ad impattare il risultato nel giro di pochi minuti grazie ad un parziale di 8‐0 in avvio di quarto.

Da lì in poi la partita si gioca punto a punto, con Piombino che, sotto di 4 al minuto 38, riesce a impattare nuovamente sull’81 pari e con BCB che ha anche il tiro per vincere con Caffaro, senza però trovare fortuna: è overtime al Pala Tenda.

Nei cinque minuti supplementari non c’è più partita: BCB ha dalla sua energie e intensità, e piazzando un parziale di 10‐0, chiude la partita e si porta a casa i due punti: 85‐96 il finale.

Prossimo incontro a Treviglio

Prossimo appuntamento Giovedì 12 ottobre al PalaFacchetti di Treviglio contro Crema, prima della trasferta di domenica a Salerno.