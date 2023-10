Avvio nuovamente contratto per i brianzoli di Brianza Casa Basket (BCB) che contro Legnano dapprima fanno fatica ad ingranare ma poi ritrovano la grinta e vincono al primo tempo supplementare.

Brianza Casa Basket batte Legnano

Nella seconda frazione di gioco BCB prova a fare la voce grossa nel pitturato, sia con l’intensità messa in campo da Càffaro e Fabiani, sia salendo di tono difensivamente, che costringono i Knights a cinque minuti privi di punti a referto e coach Piazza a chiamare time‐out. È proprio dal minuto di sospensione che i bianco‐rossi riescono a ritrovare energie e fiducia, tanto da finire avanti il primo tempo grazie ai due liberi di Raivio: 40‐41 il punteggio all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i verde‐bianchi trovano solo un canestro dal campo nei primi cinque minuti, il piazzato di Nonkovic dalla media, e complessivamente soltanto 7 punti, tanto da chiudere il terzo quarto in svantaggio di altrettante lunghezze (48‐55).

(photo credit: sergio_crippa_ph)

L’ultimo quarto sembra indirizzare la partita in favore degli ospiti, che riescono ad allungare, toccando anche il +14 sul 51‐65. Da lì l’inerzia cambia: la Lissone Interni, guidata da uno straripante Càffaro, autore di 32 punti, riesce passo dopo passo a rientrare. La bomba di Gobbato a 30 secondi dalla fine sembra spegnere le speranze dei padroni di casa, ma la risposta di Lanzi, l’errore dalla lunetta di Raivio e la magia di Valesin da nove metri sullo scadere regalano l’overtime ai ragazzi di coach Lombardi.

Il tempo supplementare sorride a Brianza Casa Basket, con Legnano che, a causa di problemi di falli, si ritrova costretta a dover giocare con un giocatore in meno in campo ed a non avere più forze per stare dentro la partita: 88‐82 il risultato finale dal PalaFacchetti.

Prossimo impegno mercoledì 1 novembre ad Omegna, prima della sfida interna di sabato 4 novembre con la Libertas Livorno.