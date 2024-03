Nulla da fare per Brianza Casa Basket che nel turno infrasettimanale, valido per la 30esima giornata di Campionato Serie B Nazionale LNP, ha incontrato Npc Rieti. Finisce 92‐85 per i padroni di casa.

Brianza Casa Basket cede a NPC Rieti

I brianzoli scendono in campo con il piede giusto e trovano ottima fluidità offensiva, piazzando immediatamente il primo parziale: dopo tre minuti Brianza Casa Basket (BCB) è già avanti in doppia cifra, con la compagine laziale ancora a secco di punti.

Coach “Ciccio” Ponticiello è costretto al timeout e da lì in poi i padroni di casa trovano la giusta reazione entrando in partita e chiudendo avanti la prima frazione: 24‐23 il punteggio dopo dieci minuti.

Nella prima metà del secondo quarto Brianza rimane attaccata ai padroni di casa, che tengono sempre la testa avanti ma senza mai scappare, cosa che

invece riuscirà loro nella seconda metà, complice anche qualche disattenzione difensiva di troppo dei ragazzi di coach Lombardi, i quali incombono in una seconda frazione da 32 punti subiti e da un primo tempo complessivo da 56‐46.

Al rientro dagli spogliatoi Rieti mette ancor di più le mani sulla partita, la Lissone Interni non riesce ad arginare gli 1contro1 con palla e senza palla avversari, tocca anche il ‐14 ed è costretta ad affrontare l’ultimo quarto partendo da oltre la doppia cifra di svantaggio: 75‐63 recita il tabellone all’ultimo mini riposo. Nell’ultima frazione di gioco la Npc trova il +15 (81‐66) a sei minuti dalla fine, ma da quel momento l’attacco reatino si blocca, Brianza Casa Basket ne approfitta, prova a crederci e con la schiacciata di Fabiani ritrova definitivamente morale ed energia.

Nonostante anche un po’ di stanchezza, dovuta anche dalle rotazioni ridotte, Rieti riesce comunque a gestire il proprio vantaggio negli ultimi cinque minuti, trovando con continuità la possibilità di andare a raccogliere punti a cronometro fermo e non permettendo di fatto a BCB di avere una vera e propria chance di vincere la partita: 92‐85 il punteggio finale.

Lissone Interni che torna subito di nuovo in scena per il match interno contro Avellino, Sabato alle ore 15 al PalaReds di Bernareggio.

(photo credit: Massimo Rinaldi Fotografo)