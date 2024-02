A Livorno la Lissone Interni ci prova, ma nel finale cede il passo alla Libertas. Per Brianza Casa Basket ora un’altra trasferta, in terra campana, domenica 25 febbraio contro Caserta.

Brianza Casa Basket cede alla Libertas Livorno

Dopo un avvio di partita interpretato correttamente dai brianzoli, che giocano fin dan primi minuti la propria pallacanestro, trovando il +5 con il canestro di Càffaro, questi ultimi vengono ripresi dai padroni di casa nel finale di primo quarto.

Dopo il primo mini riposo Brianza tocca anche il +7 sul 19‐26 con la tripla di Valesin, autore di 11 punti, e grazie a delle buone percentuali dal campo conduce per tutto il secondo quarto, chiudendo il primo tempo avanti 35‐38.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra allenata da coach Andreazza prova ad alzare l’intensità, ma la Lissone Interni continua a macinare punti, non permettendo ai toscani di mettere la testa avanti, che nel finale di quarto si ritrovano anche in doppia cifra di svantaggio (50‐61): il canestro di Tozzi chiude la terza frazione, con Brianza avanti 52‐61.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Nel quarto set Libertas sempre meglio

Nel quarto ed ultimo quarto la Libertas alza ancor di più intensità, passo dopo passo torna a contatto, mette in partita anche il pubblico presente al

PalaMacchia e con il canestro di Ricci davanti alla panchina ospite impatta il punteggio a quota 68 a quattro minuti dalla sirena finale.

Negli ultimi minuti la Lissone Interni non fa più canestro, perde un po’ di lucidità e viene beffata dagli amaranto, che trovano il primo vantaggio con la tripla di Saccaggi a tre dalla fine e chiudono il discorso con la propria difesa: 76‐70 il punteggio finale a Livorno.

Per la squadra brianzola ora in vista un’altra trasferta, in terra campana, domenica 25 febbraio dove incontrerà Caserta, prima della sfida tra le mura amiche contro Piacenza che si disputerà all’impianto Pala Reds di Bernareggio, viste le concomitanze di altri eventi sportivi per il weekend del 2‐3marzo del Pala Facchetti di Treviglio.

(photo credit: Ufficio Stampa Libertas Livorno)