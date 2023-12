Non è andata oltre i 69 punti Brianza Casa Basket che sabato 2 dicembre ha incontrato Cassino che sul campo di casa ha chiuso in vantaggio (80-69) il match valevole per la 12esima giornata di Campionato di Serie B Nazionale LNP.

Brianza casa Basket inciampa a Cassino

Avvio di partita caratterizzato da basse percentuali dal campo, con le due squadre che faticano a trovare ritmo e ad ingranare offensivamente: sul finire di primo quarto due triple di Naoni sbloccano i brianzoli, che conducono 14‐16 dopo 10 minuti.

Nella seconda frazione la squadra di casa prova ad iniziare a mettere le mani sulla partita, trovando un po’ più di fluidità offensiva e concedendo poco a Brianza Casa Basket che, grazie ad un canestro di Lanzi sulla sirena da quasi metà campo, riesce ad accorciare ed andare all’intervallo lungo sotto di sole cinque lunghezze (36‐31).

Al rientro dagli spogliatoi Cassino migliora le percentuali dalla lunga distanza e cerca così l’allungo decisivo, ma la tripla di Ceparano a pochi secondi dalla fine del terzo quarto tiene ancora lì i brianzoli, che provano a crederci e a regalarsi un’altra possibilità di tornare in partita (58‐46 al 30’).

L’ultima frazione si apre con il tentativo di rimonta di BCB: due triple di Lanzi e un canestro dall’area di Galassi siglano il riavvicinamento 61‐58 al 34’ ai padroni di casa, che sono costretti a chiamare minuto. All’uscita dal timeout Cassino è

brava a trovare subito il canestro e a interrompere qualsiasi tentativo brianzolo di rientro definitivo. BCB lascia così per strada altri due punti pesanti: 80‐69 il finale dal PalaVirtus.

E' la terza sconfitta consecutiva

Terza sconfitta consecutiva dunque per la Lissone Interni, che ora avrà qualche giorno per preparare al meglio la sfida di martedì sera contro Rieti al PalaFacchetti, prima di volare in Campania per il match di Avellino.

(foto archivio)