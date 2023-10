Avvio nuovamente contratto per i ragazzi di Brianza Casa Basket nella terza giornata di Campionato Serie B Nazionale LNP.

Brianza Casa Basket incontra Crema

I ragazzi di coach Lombardi nel primo quarto subiscono la fisicità e precisione al tiro di Crema, ma quanto meno riescono offensivamente a produrre più gioco rispetto le prime giornate: dopo 10 minuti il tabellone recita 19‐25.

Nel secondo quarto i brianzoli entrano definitivamente in partita e provano un piccolo allungo, al quale però gli ospiti rispondono guidati da Stepanovic, autore di 15 punti dopo soli 20 minuti: all’intervallo è +2 per i padroni di casa sul 38‐36. Nel terzo quarto la partita viene spezzettata da parecchi fischi arbitrali, che comunque non fanno calare l’intensità di ambedue le compagini, che lottano su ogni pallone e si rispondono colpo su colpo.

Brianza scappa avanti sul +10 al 25esimo con i due liberi a segno di Fabiani, ma gli ospiti sono bravi a ricucire lo scarto trovando il sorpasso proprio in chiusura di quarto con la tripla di Ziviani, autore di 11 punti in pochi minuti, 61‐62 per Crema fine 3Q. Nell’ultima frazione di gioco si resta in sostanziale equilibrio fino al minuto 34, da lì i verde‐bianchi prendono in mano la partita e scavano il break decisivo (18‐ 4 negli ultimi 6 minuti). Un ottimo apporto di Fabiani sia offensivo che difensivo e una bomba di Loro (top scorer con 19 punti) sembrano indirizzare definitivamente la contesa verso la Brianza: 88‐75 il risultato finale dal Pala Facchetti.

In testa alla classifica

Buona prova corale per Brianza Casa Basket, che manda cinque giocatori in doppia cifra (Loro 19, Galassi 15, Lanzi e Fabiani 14, Caffaro 11) e vola da sola in testa alla classifica con tre vittorie su altrettante partite giocate. Ora la trasferta di domenica a Salerno e poi settimana prossima, sempre fuori

casa, la sfida alla Gema Montecatini.