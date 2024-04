La 32esima giornata di basket Serie B Nazionale va alla Pielle Livorno. Nonostante la grinta e l'impegno la Lissone Interni non è riuscita ad andare oltre il punteggio di 84 contro i 97 punti messi a segno dalla squadra di casa, che detiene anche il primato in classifica.

Brianza Casa Basket sconfitta a Livorno

Approccio alla partita positivo da parte dei ragazzi di coach Lombardi, che nel primo quarto muovono bene il pallone nella propria metà campo offensiva, trovando così soluzioni aperte e tenendo testa ai padroni di casa: perfetta parità a quota 26 dopo dieci minuti di gioco.

La tripla di Galassi, autore di 28 punti con 6/7 da 2 e 5/8 da 3, ad inizio seconda frazione regala il primo vantaggio della partita a Brianza, che continua a giocare

la propria pallacanestro, trovando costantemente la via del canestro, ma non riuscendo a fermare il talento offensivo dei toscani: punteggio altissimo e Pielle avanti 51‐48 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi i brianzoli giocano una buona prima parte di terzo quarto, prima di subire un parziale di 11‐0, chiuso solamente dal canestro di Nonkovic a tre minuti dall’ultimo mini riposo. BCB scivola così oltre la doppia cifra di svantaggio (71‐60). La Caffè Toscano aggiorna il massimo vantaggio con i due di Diouf da sotto le plance, toccando il +13, ma la Lissone Interni gioca un buon finale di terzo quarto riuscendo a chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio.

L’ultimo quarto non sorride però a BCB, che non trova più la stessa fluidità offensiva avuta durante il resto della partita, complice anche la maggiore intensità difensiva messa in campo dai bianco blu. Brianza segna 15 punti negli ultimi dieci minuti e cede il passo alla capolista: 97‐84 il punteggio finale dal PalaMacchia.

Ancora due partite da giocare per chiudere la regular season: sabato sera al PalaFacchetti il derby contro l’Aurora Desio e il 21/04 l’ultima trasferta stagionale a Castell’Arquato per il match con Fiorenzuola.

(photo credit: Andrea Masini)