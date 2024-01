Brianza Casa Basket si aggiudica la 17esima giornata contro Fiorenzuola

Al PalaFacchetti di Treviglio va in scena la 17esima ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B Nazionale. Un girone che si chiude nel migliore dei modi per Brianza Casa Basket che inaugura il 2024 con una vittoria netta contro Fiorenzuola.

Brianza Casa Basket - Fiorenzuola: la partita

Fiorenzuola parte a zona cercando di rallentare il ritmo di BCB e infatti le non altissime percentuali dal campo permettono agli ospiti di mettere la testa avanti

a 3 minuti dal primo mini‐riposo con 7 punti di Preti e 5 di Seck. Con i primi cambi chiamati da coach Lombardi, la partita però inizia ad indirizzarsi in favore

dei brianzoli, che grazie ad un ottimo apporto della propria panchina scavano il primo parziale e chiudono davanti 21‐15 la prima frazione.

Il secondo parziale dei padroni di casa arriva in apertura di secondo quarto, quando Brianza scappa sul +11 (29‐18) con coach Dalmonte costretto a fermare

la partita. Dal timeout gli emiliani non trovano giovamento: subiscono un altro parziale e nel giro di pochi minuti finiscono a ‐15 (40‐25). Brianza continua a

giocare la propria pallacanestro, doppia anche gli ospiti nel punteggio e all’intervallo lungo mette già una seria ipoteca sul match: 52‐25 il parziale.

(photo credit: sergio_crippa.sports)

Terzo quarto e ultima frazione

Al rientro dagli spogliatoi, Fiorenzuola non riesce a tornare a contatto, BCB non abbassa l’intensità, dà qualche minuto anche ai propri giovani e allunga ancor di

più nel punteggio: 67‐42 a fine del terzo quarto.

L’ultima frazione inizia con un parziale di 7‐0 in favore degli ospiti, che costringe coach Lombardi al timeout. Al rientro dal minuto di sospensione, Brianza Casa

Basket torna a macinare punti e a chiudersi in difesa, non lasciando possibilità a Fiorenzuola di rientrare: 87‐62 il finale.

Buona prova corale da parte di tutta BCB, che chiude così al meglio il girone di andata ed inizia con il piede giusto il nuovo anno. Cinque giocatori in doppia

cifra (Valesin miglior realizzatore con 15 punti) e, soprattutto, il rientro di Andrea Loro, tornato a calcare il campo da gioco dopo parecchi mesi.

Venti punti per Brianza al giro di boa del campionato e quinto posto in classifica: ora in arrivo l’insidiosa trasferta sul campo di Sant’Antimo, prima della sfida interna con la Solbat Piombino.