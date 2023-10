Nulla da fare a Montecatini per la Lissone Interni che si ferma a favore della Gema, vittoriosa 80-71.

Brianza Casa Basket si ferma a Montecatini

Avvio di partita caratterizzato da percentuali dal campo che non aiutano Brianza Casa Basket ad entrare in ritmo, ma nonostante questo i verde‐bianchi provano a stringersi dietro ed a non permettere ai padroni di casa di prendere subito il largo: 18‐15 il risultato al primo mini intervallo.

Nei secondi dieci minuti i brianzoli provano a mettere in difficoltà i toscani proponendo una difesa a zona 1‐3‐1, che permette ai ragazzi di coach Lombardi di portare a casa qualche vittoria difensiva: accorciando prima le distanze dall’allungo Gema (+7 al 16esimo), e trovando poi il sorpasso coi due liberi di Valesin al minuto 19. La bomba di Corgnati sull’altro lato del campo fissa il punteggio sul 35‐34 per la Gema a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi è Montecatini a prendere in mano il pallino del gioco: Passoni prima e Mazzantini poi segnano il massimo vantaggio di casa sul +10 al minuto 26. BCB, fin qui nel quarto con basse percentuali al tiro e qualche palla persa di troppo, è tuttavia brava a rispondere con soluzioni dalla lunga distanza che le permettono di restare a contatto, chiudendo il terzo quarto sotto di soli 4 punti: 59 a 55 Gema Montecatini.

Nel quarto ed ultimo periodo di gioco BCB prova a riproporre la zona già messa in campo nel primo tempo, togliendo un po’ di fluidità offensiva alla Gema, che è costretta a chiamare time out sul sorpasso brianzolo 65‐64 al minuto 36. Usciti dal time out i padroni di casa ritrovano lucidità in attacco tanto da mettere a referto il parziale decisivo di 16 a 6 a loro favore.

Prossimo weekend in campo a Treviglio

Anche grazie a ben 40 punti messi a segno da dentro il pitturato, la Gema Montecatini riesce a portare a casa la vittoria ed ad agguantare la Lissone Interni in classifica a quota 6 punti: 80‐71 il finale dal PalaTerme. Prossimo impegno Venerdì 27 ottobre alle ore 21, contro Legnano al PalaFacchetti di Treviglio.