Brianza Casa Basket supera Caserta per 91-75

Brianza Casa Basket supera brillantemente l'ultima sfida contro Caserta, battuta 91-75, e riprende la propria corsa in Campionato.

Brianza Casa Basket vince contro Caserta

La partita contro i siciliani parte subito a pieno ritmo con gli ospiti che cercano di allungare e si portano a +6 (7-13). Allungo che dura poco perché la Lissone Interni in breve tempo diventa una vera e propria macchina di punti: parziale di 11‐1 sul finale di quarto e prima frazione chiusa avanti 18‐14.

Nel secondo quarto la squadra di coach Lombardi mette le mani sulla partita, agevolata anche da eccellenti percentuali dal campo, in particolare dalla lunga distanza, e guidata dalla coppia Naoni‐Ceparano: dopo 20 minuti il punteggio

recita 53‐34.

Al rientro dagli spogliatoi i bianconeri provano a rimanere mentalmente nel match e, aiutati da un Moffa da 23 punti, riescono ad accorciare fino al ‐10 di fine terzo periodo (69‐59).

Nel quarto quarto Brianza Casa Basket rischia qualcosa, la Paperdì ci crede e rientra definitivamente, toccando il ‐7 con palla in mano a 4 dalla fine, ma la stoppata di Fabiani su Zampogna, con relativa schiacciata in contropiede, e la tripla in transizione di Galassi chiudono la partita e consentono a BCB di riscattare immediatamente la brutta sconfitta di settimana scorsa contro la Libertas Livorno.

La squadra rimane nei piani alti della classifica

Ottima prova corale dunque dei brianzoli, con buona circolazione di palla in attacco e alte percentuali al tiro da 3: ben cinque giocatori chiudono in doppia cifra (Naoni 21, Galassi 20, Ceparano 16, Fabiani 13, Lanzi 11) permettendo così alla squadra brianzola di rimanere nei piani alti della classifica.

Prossimo impegno Domenica 19 novembre a Piacenza, prima della sfida interna del 25 novembre alla capolista Herons Montecatini.

(foto dell’incontro, photo credit: sergio_crippa_ph)